Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

07.12.2020 17:01
Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Bölükyayla beldesinde meydana geldi. Nurettin Delikanlı (55) yönetimindeki 02 AAV 947 plakalı otomobil ile Mustafa Çetinkaya'nın (38) kullandığı 38 EC 713 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Neslihan Çetinkaya (39), Umut Çetinkaya (14) ve Zeynep Ada Çetinkaya (2) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Mustafa Çetinkaya, Çetinkaya, Otomobil, Kahta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika


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