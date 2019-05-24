Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

7 saat önce

ADIYAMAN'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı, System.String[]
ADIYAMAN'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, Çelikhan- Adıyaman yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Murat Yeşilyurt'un (39) kullandığı 44 FT 783 plakalı otomobil ile Güral Albayrak (39) yönetimindeki 44 ES 104 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki Adile Albayrak (34), Ayhan Albayrak (4), Arjin Albayrak (4), Güneş Çitrik (31), Mehmet Yeşilyurt (38) ve Hacı Osman Yeşilyurt (53) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 8 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:06 Kaynak: DHA
Çelikhan, Yeşilyurt, Adıyaman, Güncel
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