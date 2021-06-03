Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

ADIYAMAN'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 8 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 8 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, Adıyaman- Gölbaşı yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Vakkas Kaplan yönetimindeki 27 AG 627 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Zeynal Arslan'ın kullandığı 63 KR 491 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Emre Arslan, Ali Karabudak, Gamze Kaplan, Elif Kaplan, Zeynal Kaplan ve Enes Karakuş yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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