Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Oy Verme İşlemi Başladı

Adıyaman'da Oy Verme İşlemi Başladı

49 dakika önce

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde oy verme işleminin başladığı saat 07.00 itibariyle Adıyaman'da vatandaşlar sandığa gitti.

Adıyaman'da Oy Verme İşlemi Başladı, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde oy verme işleminin başladığı saat 07.00 itibariyle Adıyaman'da vatandaşlar sandığa gitti.

Türkiye'de saat 07.00'da oy verme işleminin başladığı iller içerisinde bulunan Adıyaman'da bin 550 sandıkta 405 Bin 579 kişi sandığa gidecek. Belediye başkanlığı, il genel meclis üyeliği ve belediye meclis üyeliğinin yanında muhtarlık seçimlerinin yapıldığı 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde ilk oy verme işlemleri başladı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Adıyamanlı seçmenler sandık başına giderek, oylarını kullanmaya başladı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:59 Kaynak: İHA

Türkiye, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1 Milyon 156 Kişi İlk Kez Oy Kullanacak 57 Milyon Seçmen, Yerel Seçim İçin Sandık Başında Kusurlu Mal Satan İmalatçı ve İthalatçı Tazminat Ödeyecek Oy Kullanan Ünlü İsimlerden İlk Görüntüler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 09:48:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Oy Verme İşlemi Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]