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Son dakika haberi | Özel harekat destekli narkotik operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberi | Özel harekat destekli narkotik operasyonu

16.11.2021 15:23

Son dakika gündem haberi: Adıyaman'da özel harekat polislerinin de katılımıyla gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da özel harekat polislerinin de katılımıyla gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, önceden belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda adreste arama yapıldı.

Gözaltına alınan 1 kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika haberi | Özel harekat destekli narkotik operasyonu
Son dakika haberi | Özel harekat destekli narkotik operasyonu
Son dakika haberi | Özel harekat destekli narkotik operasyonu
Son dakika haberi | Özel harekat destekli narkotik operasyonu
Son dakika haberi | Özel harekat destekli narkotik operasyonu
Son dakika haberi | Özel harekat destekli narkotik operasyonu
Son dakika haberi | Özel harekat destekli narkotik operasyonu

Özel Harekat, Uyuşturucu, Narkotik, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Özel harekat destekli narkotik operasyonu - Son Dakika


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