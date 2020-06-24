Adıyaman'da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adıyaman'da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, önceden belirlenen adreslere sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 5 adreste arama yapıldı.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu ile av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 08:55 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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