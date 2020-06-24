Adıyaman'da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gözaltına alınan 3 kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu ile av tüfeği ele geçirildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 5 adreste arama yapıldı.

Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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