Adıyaman'da park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde park halindeki Bilal Demiralp'a ait 34 ARH 23 plakalı hafif ticari araçta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi.
Ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Araç kullanılmaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 21:51 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da park halindeki araçta yangın çıktı - Son Dakika