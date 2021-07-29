Adıyaman'da park ve bahçeler denetlendi - Son Dakika

Adıyaman'da polis ekipleri park ve bahçeleri denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaz aylarında vatandaş yoğunluğunun arttığı park ve bahçelerde, ailelerin ve çocukların daha rahat vakit geçirebilmeleri, kendilerini güvende hissetmeleri, polisin varlığının hissettirilmesi, huzur ve güven ortamının sağlanabilmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Uygulamaya çok sayıda personel katılırken, araçlar, parklar, mahalleler, metruk binalar kontrol edildi.

Denetimde 125 kişi kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.