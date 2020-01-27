Adıyaman'da pazarcıların bıçaklı kavgası: 1 yaralı - Son Dakika

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Adıyaman'da pazarcıların bıçaklı kavgası: 1 yaralı
6 saat önce
ADIYAMAN'da, pazarcılar arasında bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:21 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da, pazarcılar arasında bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Kavga, akşam saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Pazarcılar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında henüz kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla Mehmet Çakmak, yaralandı. Çakmak, ihbar üzerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Çakmak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, Çakmak'ı bıçaklayarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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