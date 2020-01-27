Adıyaman'da pazarcıların bıçaklı kavgası: 1 yaralı - Son Dakika

Polis , Çakmak'ı bıçaklayarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Adıyaman 'da, pazarcılar arasında bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

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