Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da pes dedirten olay... Hacizli arabanın bütün parçalarını söküp yol kenarına bıraktılar
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Adıyaman'da pes dedirten olay... Hacizli arabanın bütün parçalarını söküp yol kenarına bıraktılar

2 saat önce

Adıyaman'da pes dedirten olay... Hacizli arabanın bütün parçalarını söküp yol kenarına bıraktılarADIYAMAN - Adıyaman'da bütün parçaları sökülerek sadece gövdesiyle yol kenarına bırakılan otomobil adeta pes dedirtti.

Adıyaman'da pes dedirten olay... Hacizli arabanın bütün parçalarını söküp yol kenarına bıraktılar

ADIYAMAN - Adıyaman'da bütün parçaları sökülerek sadece gövdesiyle yol kenarına bırakılan otomobil adeta pes dedirtti.

Edinilen bilgilere göre, hacizli olduğu öğrenilen 06 BBF 477 plakalı bir otomobilin kapıları, kaportası, koltukları, döşemeleri, bagaj kapağı, göğsü, teybi gibi bir çok parçası kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tamamen söküldü. Sadece gövdesi kalan otomobil daha sonra Adıyaman Otogarı yakınlarına bırakıldı. Terk edilmiş vaziyette duran otomobili görenler adeta gözlerine inanamayarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri de gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyerek otomobili inceledi. Yapılan araştırmalar sonucunda otomobilin hacizli yakalamalı olduğu ortaya çıktı. Parçalanmış otomobil daha sonra olay yerine çağrılan çekiciye bindirilerek otoparka çekildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çin'de yaşanan rehine krizi akıllara Batman'daki otogar vahşetini getirdi
Kayseri'de intihar girişiminde bulunan kadının son anda kurtarılması kameraya yansıdı İngiltere'de kurye, girdiği evdeki çinli kadınları ölümüne darp etti Çocuklarına içki içiren sorumsuz çift gözaltına alındı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 05:57:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da pes dedirten olay... Hacizli arabanın bütün parçalarını söküp yol kenarına bıraktılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]