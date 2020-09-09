Adıyaman'da petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni ilçesinde petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üçgöz köyünde Türkiye Petrollerine ait boru hattında hırsızlık gerçekleştirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu 5 şüpheliyi boru hattında yakaladı.

Şüphelilerin araçlarındaki aramada, 4 açılıp kapanan işaretleme çubuğu, 6 metre uzunluğunda halat dedektör, dedektöre ait 6 metre uzunluğundaki kablo, işaretleme çubuklarını takmak için yapılan plastik aksamlı 4 gözlü aparat, pet şişe içerisinde işaretleme yapmak için kullanılan kireç, akü, adaptör, 6 çift eldiven, 3 metre uzunluğunda işaretleme çubuğu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.