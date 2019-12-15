Adıyaman'da petrol tankındaki yangın korkuya neden oldu - Son Dakika
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Adıyaman'da petrol tankındaki yangın korkuya neden oldu

6 saat önce

Adıyaman'da petrol tankındaki yangın korkuya neden olduADIYAMAN'da Türkiye Petrolleri'ne ait olan petrol tankında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'da petrol tankındaki yangın korkuya neden oldu

ADIYAMAN'da Türkiye Petrolleri'ne ait olan petrol tankında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Türkiye Petrolleri'ne ait ham petrol tankında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 saatlik çalışmayla yangını diğer tanklara sıçramadan kontrol altına aldı. 3 aracın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Adıyaman'da petrol tankındaki yangın korkuya neden oldu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 08:35 Kaynak: DHA
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