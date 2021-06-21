Adıyaman'da pide fırınında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Hocaömer Mahallesi'nde Mustafa Karakurtul'a ait pide fırınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kabine, iki kritik gündemle bir araya geliyor: Pazar günü kısıtlaması ve maske şartı kaldırılacak mı?