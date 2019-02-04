Adıyaman'da Pitbull Dehşeti

Adıyaman'da pitbull dehşeti Bahçeden sokağa fırlayan pitbull köpeği okula giden örenciye saldırdıADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bahçe kapısı açılınca sokağa fırlayan pitbull dehşet saçtı.

Adıyaman'da pitbull dehşeti

Bahçeden sokağa fırlayan pitbull köpeği okula giden örenciye saldırdı



ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bahçe kapısı açılınca sokağa fırlayan pitbull dehşet saçtı. Sokakta yürüyen öğrenciye saldırdı.

Olay, Adıyaman'ın Kahta İlçesi Karşıyaka Mahallesi 4021 Nolu Sokakta meydana geldi. Umut Güllü'ye ait eve gelen kadınlar bahçe kapısı kapalı olunca, kapıyı iterek içeri girmek istedi. Kapıyı açan kadınlar bahçeye girmek istediği esnada bahçede bulunan 1'i dişi, 1'i erkek pitbull cinsi köpekler havlayarak kadınların üzerine geldi.

Kadınlar köpeği görünce bahçeden çıkarak sokağa kaçtı. Kaçtıkları esnada kapıyı bahçe kapısını açık bırakınca dişi pitbull köpeği sokağa çıktı.

Pitbull o esnada okula giden Ortaokul 8. Sınıf Öğrencisi Aslı Karaaslan'a saldırdı. Çocuğun bacağını ısıran, karın bölgesi, kolu ve yüzüne zarar veren pitbull köpeğinden mahalle sakinleri çocuğu zor kurtardı. Köpeği uzaklaştırmak için sopa ve kemer kullanan mahalle sakinleri dakikalar sonra köpeği uzaklaştırabildi.

Mahalle sakinleri olay yerine 112 acil sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acil serviste müdahalesi yapılan çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ailesi duruma tepki gösterdi.

Baba Ömer Karaaslan, olayı duyduğunda şok olduğunu ve hemen hastaneye geldiğini belirterek, köpek sahiplerinin cezalandırılmasını istedi.

Anne Hatice Karaaslan ise, köpeklerin bu şekilde beslenmesine karşı olduklarını ve kendi başlarına gelen olayın başkalarının başlarına gelmemesi için şikayetçi olduklarını söyledi.

Saldırıya uğraşan Aslı Karaaslan ise, okula giderken köpeğin saldırısına uğradığını ve çok korktuğunu aktardı.

Köpeklerin sahibi Umut Güllü ise, bu güne kadar böyle bir olay olmadığını, kapının zorlanması ve daha sonra açık bırakılmasından dolayı köpeğin sokağa çıktığını belirterek, köpeğini kemer ve sopalarla dövüldüğünü söyledi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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