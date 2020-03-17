Adıyaman'da PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

6 saat önce

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Adıyaman'da PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı, System.String[]

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen çalışmalar sonucu PKK/KCK içinde yer alan 9 şüpheli operasyonla gözaltına alındı.

Zanlılar E.Ç, V.D, C.B.D, M.Ç, E.Ü, A.D, N.Ç, İ.T. ve H.B. jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan E.Ç, V.D, C.B.D, M.Ç, E.Ü ve N.Ç. tutuklandı, İ.T, A.D. ve H.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çelikhan, Adıyaman, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:32 Kaynak: AA
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