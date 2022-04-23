Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika
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Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

23.04.2022 13:30
Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü tüp, kıyafet ve yaşam malzemeleri bulundu.

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü tüp, kıyafet ve yaşam malzemeleri bulundu.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kömürler beldeki kırsalında yapılan arama tarama faaliyetinde, toprağa gömülü 2 büyük tüp, 5 piknik tüpü, kıyafet ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Adıyaman, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika
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