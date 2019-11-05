Adıyaman'da PKK operasyonu: 5 gözaltı (2)

1 TUTUKLAMA

Adıyaman'da, polis memuru Taha Uluçay'ı şehit eden PKK'lı teröristlere yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 5 kişiden Ş.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN,