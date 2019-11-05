Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da PKK operasyonu: 5 gözaltı (2)
Son Dakika Güncel Adıyaman'da PKK operasyonu: 5 gözaltı (2)

Adıyaman'da PKK operasyonu: 5 gözaltı (2)

6 saat önce

1 TUTUKLAMAAdıyaman'da, polis memuru Taha Uluçay'ı şehit eden PKK'lı teröristlere yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 5 kişiden Ş.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da PKK operasyonu: 5 gözaltı (2), System.String[]

1 TUTUKLAMA

Adıyaman'da, polis memuru Taha Uluçay'ı şehit eden PKK'lı teröristlere yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 5 kişiden Ş.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN,


Taha Uluçay, Adıyaman, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:34 Kaynak: DHA
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