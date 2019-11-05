Adıyaman'da PKK operasyonu: 5 gözaltı (2)
6 saat önce
1 TUTUKLAMAAdıyaman'da, polis memuru Taha Uluçay'ı şehit eden PKK'lı teröristlere yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 5 kişiden Ş.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:34 Kaynak: DHA
1 TUTUKLAMA
Adıyaman'da, polis memuru Taha Uluçay'ı şehit eden PKK'lı teröristlere yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 5 kişiden Ş.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mahir ALAN/ADIYAMAN,
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