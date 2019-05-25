Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da PKK üyeliğinden aranan zanlı yakalandı

Adıyaman'da PKK üyeliğinden aranan zanlı yakalandı

11 saat önce

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyeliğinden aranan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.

Adıyaman'da PKK üyeliğinden aranan zanlı yakalandı, System.String[]
Adıyaman'da terör örgütü PKK üyeliğinden aranan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Adıyaman- Gölbaşı kara yolundaki kontrol noktasında uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri aracı durdurdu.
Araçtan inen kişi, polislerin dalgınlığından yararlanarak kaçmaya başladı. Zanlı, kısa süreli kovalamacanın ardından ormanlık alanda yakalandı.
Şüphelinin terör örgütü PKK üyeliğinden yakalama kararı bulunan Abidin D. olduğu tespit edildi.
Abidin D'nin uyuşturucu bulundurma suçundan kesinleşmiş iki yıl hapis cezası ve çok sayıda sabıkasının olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 07:11 Kaynak: AA
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