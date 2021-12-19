Adıyaman'da PKK üyesi 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 2 şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde Adıyaman kırsalında faaliyet gösteren PKK/KCK silahlı terör örgütü mensupları ile görüştüğü iddia edilen E.E. ve yine örgüt üyesi olduğu iddia edilen Y.B.'ye yönelik operasyon başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince iki şahıs, adreslerine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların işlemleri devam ediyor. - ADIYAMAN