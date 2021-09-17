İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkeze bağlı Gökçay ve Çatalaağaç köylerinde terör örgütü PKK'ya üye oldukları ve finans desteği sağladıkları tespit edilen 2 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda A.R.T. ve C.Ç., gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

ADIYAMAN'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK 'ya finans desteği sağladığı belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

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