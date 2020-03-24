Adıyaman'da polis anonslarında ve trafik ışıklarında 'evde kal' uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da polis anonslarında ve trafik ışıklarında 'evde kal' uyarısı - Son Dakika

Adıyaman'da polis anonslarında ve trafik ışıklarında 'evde kal' uyarısı

11 dakika önce

Adıyaman'da polis anonslarında ve trafik ışıklarında 'evde kal' uyarısıADIYAMAN'da, polis ve zabıta ekip araçlarından 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmaması için anonslar yapılıyor.

Adıyaman'da polis anonslarında ve trafik ışıklarında 'evde kal' uyarısı

ADIYAMAN'da, polis ve zabıta ekip araçlarından 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmaması için anonslar yapılıyor. Kentteki trafik ışıklarında da kırmızı ışıkta, 'Evde Kal' yazısı yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına uyulması için Adıyaman'da polis ve zabıta ekipleri, cadde ve sokaklarda devriye görevi yaparak, 'Evde kal' anonsları yapıyor. Kentte ayrıca trafik ışıkları sinyalizasyon sisteminde bulunan kırmızı ışıklarda, 'Evde Kal' yazısına yer verilerek, farkındalık oluşturuluyor.

BELEDİYE BAŞKANI DA ANONS YAPTI

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise belediye hoparlörlerinden uyarı anonsu yaptı. Kılınç, anonsta salgına karşı uyarıda bulundu, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlardan dışarı çıkmamalarını istedi.

Gençlerin de salgın konusunda duyarlı olmasını isteyen Kılınç, "Bu büyük bir risk. Her ne kadar gençler için hastalanma riski az olsa da, bulaştırma potansiyeline sahip oldukları için risk taşımaktadır. Ölüm riski ve hastalanma riski yaşlı insanlarda çok daha fazla dolayısıyla her fırsatta uyarılar yapıyoruz. Vatandaşlarımızın evde kalmaları için de çalışmalar yürütüyoruz. Sinyalizasyon sisteminde de kırmızı ışık üzerine 'Evde Kal' yazısı ile sürücülerin dikkatini çekiyoruz. Süreci kazasız belasız ve az hasarla atlatmak adına çalışıyoruz" diye konuştu.

Adıyaman'da polis anonslarında ve trafik ışıklarında 'evde kal' uyarısı

İçişleri Bakanlığı, Adıyaman, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:35 Kaynak: DHA

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