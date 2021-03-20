Adıyaman'da polis ekiplerinden 8 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi - Son Dakika

Adıyaman'da polis ekipleri, 8 yaşındaki Bilal Emin Sucu'ya doğum günü sürprizi yaptı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman Suat Sucu, 155'i arayarak oğlu Bilal Emin Sucu'nun polisleri çok sevdiğini, doğum gününü onlarla kutlamak istediğini söyledi.

Babanın isteğini geri çevirmeyen ekipler, pasta alarak Sucu ailesinin evine gitti.

Ekipler, doğum gününü kutladıkları çocuğu polis arabası hediye etti, daha sonra motosikletle mahallede tur attırdı.

Baba Abdurrahman Suat Sucu, gazetecilere, "Oğlumun doğum günü olduğunu polis ekiplerine bildirdim. Onlar da bizi kırmadı. Çocuğum çok mutlu oldu. Allah da polisleri sevindirsin. Gerçekten çok mutluyum." dedi.

Bilal Emin Sucu da sevincini paylaşarak, polis olmak istediğini ifade etti.