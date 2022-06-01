ADIYAMAN'DA POLİSLERDEN OKUL ÖNLERİNDE DENETİM - Son Dakika
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ADIYAMAN'DA POLİSLERDEN OKUL ÖNLERİNDE DENETİM

01.06.2022 18:20

ADIYAMAN İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü okullar ve çevrelerinde uygulama gerçekleştirdi.

ADIYAMAN İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü okullar ve çevrelerinde uygulama gerçekleştirdi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki okulların önünde uyuşturucu madde satışı ve kullanımını önlemeye yönelik uygulama yaptı. Uygulama kapsamında okul önlerinde bekleyen kişiler ve bazı öğrencilerin çantalarında arama ve kimlik kontrolü yapıldı. Şüpheli araçlar durdurularak Narkotik köpeği Miror tarafından arama yapıldı.Ekipler ayrıca öğrencilere uyuşturucu maddenin zararlarını anlatıp, okul önlerinde gördükleri şüpheli kişileri polise bildirmelerini söyledi.

ADIYAMAN'DA POLİSLERDEN OKUL ÖNLERİNDE DENETİM
ADIYAMAN'DA POLİSLERDEN OKUL ÖNLERİNDE DENETİM
ADIYAMAN'DA POLİSLERDEN OKUL ÖNLERİNDE DENETİM
ADIYAMAN'DA POLİSLERDEN OKUL ÖNLERİNDE DENETİM

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Kaynak: DHA

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