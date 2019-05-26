Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da polislere makaslı saldırı

Adıyaman'da polislere makaslı saldırı

6 saat önce

Adıyaman'da, iki komşu arasında çıkan kavgaya müdahale etmeye giden polis ekiplerine makasla saldırmaya çalışan şahıs gözaltına alındı.

Adıyaman'da polislere makaslı saldırı, System.String[]
Adıyaman'da, iki komşu arasında çıkan kavgaya müdahale etmeye giden polis ekiplerine makasla saldırmaya çalışan şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi 2119 Sokak içerisinde iki komşu arasında ağaç dalı kesme meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale ettiği esnada ismi öğrenilemeyen ve elinde bağ makası bulunan bir şahıs, polis ekiplerine mukavemette bulundu. Mukavemette bulunan şahıs elindeki bağ makasını kullanmak istediği esnada şahıs polis ekipleri tarafından hemen etkisiz hale getirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 08:11 Kaynak: İHA
Yeşilyurt Mahallesi, Adıyaman, Polis, Güncel
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