Adıyaman'da pozitif vaka sayıları artıyor - Son Dakika

Adıyaman'da pozitif vaka sayıları artıyor

Bir günde 120 ev karantinaya alındı

ADIYAMAN - Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan Korona Virüs salgınında Adıyaman'da, 1 günde 120 ev karantina altına alındı.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının sürekli hatırlatıldığı Adıyaman'da, Korona Virüs (Covid-19) salgın vakalarında her geçen gün artış yaşanıyor. Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1 günde 120 adresin karantina altına alınmasına karar verdi. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan kurul üyeleri Covid-19 salgını nedeniyle testi pozitif çıkan ve temaslı kişilerin adreslerini karantina altına aldı.

Adıyaman merkez ve köylerinde 1 gün içerisinde toplam 120 adres için karantina kararı alındı.