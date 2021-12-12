Adıyaman'da refüje çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Serhat Gazi T. idaresindeki 02 ABK 913 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı polis evi yakınlarında kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet P. ile sürücü Serhat Gazi T'nin durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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