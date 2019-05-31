Adıyaman'da resmi bayramlaşma programı ilk günü yapılacak
1 saat önce
Adıyaman'da Ramazan Bayramı'nın protokol ve halk bayramlaşması, bayramın 1'nci günü yapılacağını açıkladı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:07 Kaynak: İHA
'da Ramazan Bayramı
'nın protokol ve halk bayramlaşması, bayramın 1'nci günü yapılacağını açıkladı.
4 Haziran Salı günü başlayacak olan Ramazan Bayramı'na ait protokol-halk bayramlaşma programı açıklandı. Açıklanan programa göre, bayramın 1'nci günü olan 4 Haziran 2019 Salı günü saat 10.30'da Adıyaman Belediyesi koordinesinde, Adıyaman Valiliği, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve halkın katılımıyla Mimar Sinan
Kültür Parkı Belediye Nikah Salonu'nda gerçekleşecek olan toplu bayramlaşma törenine tüm vatandaşlarla davet edildi. - ADIYAMAN
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