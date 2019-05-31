Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da resmi bayramlaşma programı ilk günü yapılacak
Son Dakika Güncel Haber

Adıyaman'da resmi bayramlaşma programı ilk günü yapılacak

1 saat önce

Adıyaman'da Ramazan Bayramı'nın protokol ve halk bayramlaşması, bayramın 1'nci günü yapılacağını açıkladı.

Adıyaman'da resmi bayramlaşma programı ilk günü yapılacak, System.String[]
Adıyaman'da Ramazan Bayramı'nın protokol ve halk bayramlaşması, bayramın 1'nci günü yapılacağını açıkladı.

4 Haziran Salı günü başlayacak olan Ramazan Bayramı'na ait protokol-halk bayramlaşma programı açıklandı. Açıklanan programa göre, bayramın 1'nci günü olan 4 Haziran 2019 Salı günü saat 10.30'da Adıyaman Belediyesi koordinesinde, Adıyaman Valiliği, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve halkın katılımıyla Mimar Sinan Kültür Parkı Belediye Nikah Salonu'nda gerçekleşecek olan toplu bayramlaşma törenine tüm vatandaşlarla davet edildi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:07 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayram nedeniyle ülkesine dönen Suriyeli sayısı 20 bini aştı Brexit, Cameron'dan sonra May'i de yedi! İngiltere'de bilişim sektöründe açık artabilir İlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip "Cesedi alın" dedi Kazada ölen kızının başında çaresizce bekledi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 18:06:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da resmi bayramlaşma programı ilk günü yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]