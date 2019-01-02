Adıyaman'da Resmi Kurumlardan Bilgisayar Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı
1 saat önce
ADIYAMAN'da İl Sağlık Müdürlüğü ve bir okulun bilgisayarını çalan B.K., polis operasyonu ile yakalandı.
ADIYAMAN'da İl Sağlık Müdürlüğü
ve bir okulun bilgisayarını çalan B.K., polis operasyonu ile yakalandı. Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, aynı gün bir okul ve İl Sağlık Müdürlüğü'nden bilgisayar çalan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlığı B.K.'nin yaptığını belirledi. Evine yapılan operasyon ile gözaltına alınan B.K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü, evde yapılan aramalarda ise kurumlardan çalınan bilgisayarlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edilen B.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ele geçirilen bilgisayarlar ise kurumlara teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:28 Kaynak: DHA
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