Adıyaman'da Restoranda Yangın
11 dakika önce
ADIYAMAN'da, bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
ADIYAMAN'da, bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kapcami Mahallesi Harıkcı Caddesi'nde sabah saatlerinde, restoranın bacasından alevlerin yükseldiğini gören iş yeri çalışanları, itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, vatandaşların yardımıyla müdahale ettiği yangını yarım saatte söndürdü.
Restoranda zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
- Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:26 Kaynak: DHA
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