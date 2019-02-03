Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Restoranda Yangın

Adıyaman'da Restoranda Yangın

43 dakika önce

ADIYAMAN'da, bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adıyaman'da Restoranda Yangın, System.String[]
ADIYAMAN'da, bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kapcami Mahallesi Harıkcı Caddesi'nde sabah saatlerinde, restoranın bacasından alevlerin yükseldiğini gören iş yeri çalışanları, itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, vatandaşların yardımıyla müdahale ettiği yangını yarım saatte söndürdü.

Restoranda zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:32 Kaynak: DHA

Sabah, İtfaiye, Adıyaman, Güncel
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