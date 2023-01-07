ADIYAMAN'DA ROMA DÖNEMİNDEN ODA MEZARLARI VE İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU - Son Dakika
Üye Girişi

ADIYAMAN'DA ROMA DÖNEMİNDEN ODA MEZARLARI VE İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU

07.01.2023 12:18

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, yol yapım çalışmaları sırasındaki kazılarda, Roma dönemine ait oda mezarları ile insan kemikleri bulundu.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, yol yapım çalışmaları sırasındaki kazılarda, Roma dönemine ait oda mezarları ile insan kemikleri bulundu.

Olay, Kahta ilçesine bağlı Kozağaç köyünün Göllük mezrasında meydana geldi. Kahta- Sincik yolunun 20'nci kilometresindeki yapım çalışmaları sırasında kazılan alanda iş makinesi operatörü, insan kemikleri ile karşılaştı. İşçiler ise durumu Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, yaptığı incelemede, Roma dönemine ait oda mezarları ve insan kemikleri olduğunu belirledi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, 5 iskeletin 1600 yıllık kemikler olduğu saptandı. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölge, korumaya alındı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Kazı çalışmasında ortaya çıktı! Cesaret edip içeriye girenler gözlerine inanamadı Kazı çalışmasında ortaya çıktı! Cesaret edip içeriye girenler gözlerine inanamadı Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Adıyaman, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADIYAMAN'DA ROMA DÖNEMİNDEN ODA MEZARLARI VE İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2023 14:29:53. #1.13#
SON DAKİKA: ADIYAMAN'DA ROMA DÖNEMİNDEN ODA MEZARLARI VE İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement