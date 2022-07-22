Adıyaman'da Roma dönemine ait 3 mezar bulundu - Son Dakika
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Adıyaman'da Roma dönemine ait 3 mezar bulundu

22.07.2022 13:34
Adıyaman'da Roma dönemine ait 3 mezar bulundu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılan kazı çalışmalarında Roma dönemine ait 3 mezar ortaya çıkarıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılan kazı çalışmalarında Roma dönemine ait 3 mezar ortaya çıkarıldı.

Akıncılar beldesinde 1973 yılında yapılan ve artık yetersiz gelen su deposunun yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sırasında düzgün kesme taşlardan yapılmış 3 mezar yapısı ortaya çıkarıldı.

Mezarlar içinde çömleklerin yanı sıra Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen minyatür balta ve bazı objeler bulundu.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, çalışmaların tamamlandığını ve mezarların korumaya alındığını söyledi.

Mezarların Roma dönemine ait olduğunun değerlendirildiğini ifade eden Alkan, "Kazılarda yaklaşık 4 metre seviyesine inildi. Bu seviye indirme çalışmaları sonucunda 3 mezar ortaya çıkarıldı." diye konuştu.

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Su deposunun etrafında yapılan kazılarda Roma dönemine ait 3 adet derme taşlardan oluşan mezar bulundu Su deposunun etrafında yapılan kazılarda Roma dönemine ait 3 adet derme taşlardan oluşan mezar bulundu Belediyenin başvurusuyla yapılan kazılarda Roma Dönemi'ne ait mezarlar bulundu Belediyenin başvurusuyla yapılan kazılarda Roma Dönemi'ne ait mezarlar bulundu
Kaynak: AA

Akıncılar, Adıyaman, Roma, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Roma dönemine ait 3 mezar bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Roma dönemine ait 3 mezar bulundu - Son Dakika
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