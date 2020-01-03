Adıyaman'da Roma dönemine ait yerleşim alanı bulundu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Adıyaman'da Roma dönemine ait yerleşim alanı bulundu - Son Dakika Magazin

Adıyaman'da Roma dönemine ait yerleşim alanı bulundu

6 saat önce

İlçeye bağlı Narince beldesi Bağbaşı köyü sınırları içerisindeki dağlık alanda Roma dönemine ait yerleşim yeri tespit edildi.

Adıyaman'da Roma dönemine ait yerleşim alanı bulundu, System.String[]

İlçeye bağlı Narince beldesi Bağbaşı köyü sınırları içerisindeki dağlık alanda Roma dönemine ait yerleşim yeri tespit edildi.


İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerinin bölgede incelemelerde bulunduğu, hazırladıkları raporu gerekli çalışmaların başlatılabilmesi için bakanlığa sunduğu öğrenildi.


Ovaya hakim tepe üzerine kurulan yerleşim yerinin yaklaşık 5 hektarlık alana yayıldığı ve duvar kalıntılarının olduğu belirlendi.


Duvar kalıntılarında yapılan incelemede, düzgün olmayan "poligonal" kesme taşların kullanıldığı ve yerleşim alanında yoğun biçimde keramik parçalarının varlığı tespit edildi.


Ayrıca alan içerisinde gözetleme kulesinin temel kalıntıları da bulundu.

Bağbaşı, Roma, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:47 
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