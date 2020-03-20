Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika
Adıyaman'da ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
6 saat önce
Adıyaman'da bir otomobilde ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Adıyaman'da bir otomobilde ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.A.K, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:24 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur