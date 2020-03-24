Adıyaman'da ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika

Gözaltına alınan M.A.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Adıyaman 'da bir otomobilde ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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