Adıyaman'da ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika

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Adıyaman'da ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
6 saat önce
Adıyaman'da bir otomobilde ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Adıyaman'da bir otomobilde ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.A.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:16 Kaynak: AA
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