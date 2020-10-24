Ruhsatsız diş kliniği çalıştıran sahte hekim yakalandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenipınar Mahallesi'nde ruhsatsız diş kliniği çalıştırıldığı ve M.A'nın da hekim diplomasının bulunmadığı bilgisini aldı.

Bakan Koca, koronavirüs en çok bulaştığı ortamı ilk kez açıkladı: Evde bulaş oranı daha yüksek