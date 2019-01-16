Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Adıyaman'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

8 dakika önce

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 9 tabanca fişeği ele geçirildi.

Adıyaman'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, System.String[]
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 9 tabanca fişeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gerger ilçesine bağlı Üçkaya köyünde M.Ç'ye ait bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, evde yaptıkları aramada ruhsatsız bir tabanca, 2 şarjör ve 9 tabanca fişeği ele geçirdi.

Şüpheli M.Ç, gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:10 Kaynak: AA

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