Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Adıyaman'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

29 dakika önce

Adıyaman'da polis ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adıyaman'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, System.String[]
Adıyaman'da polis ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınşehir Mahallesi Gazihandede Caddesi Sağlık Ocağı önünde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araç sürücüsü Y.T'nin üzerinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere Altınşehir Polis Merkezine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:57 Kaynak: AA

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