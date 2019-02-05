Adıyaman'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Adıyaman'da polis ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adıyaman'da polis ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınşehir Mahallesi Gazihandede Caddesi Sağlık Ocağı önünde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.



Ekipler, araç sürücüsü Y.T'nin üzerinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere Altınşehir Polis Merkezine götürüldü.

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