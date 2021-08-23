Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yol kenarında taşlar arasına gizlenmiş ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanında yol kenarında oturan kişinin durumundan şüphelenmesi üzerine üst ve çevre araması yaptı.

Ekipler şüphelinin yan tarafında ki taşlar arasına gizlenmiş, tabanca ile 2 şarjör ve 75 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.