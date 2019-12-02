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Adıyaman'da sağanak etkili oldu

6 saat önce

Adıyaman'da, şiddetli yağışın ardından oluşan sel, hayatı olumsuz etkiledi.

Adıyaman'da, şiddetli yağışın ardından oluşan sel, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde bulunan Sümerevler Mahallesindeki bir evi, sağanak sonrası su bastı. Eşyaları kullanılamaz hale gelen aile, evdeki suyu tahliye etti.

Aile fertlerinden Mehmet Ali Temir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, misafirlikte oldukları saatlerde şiddetli yağışın olduğunu ve komşuları tarafından telefonla arandıklarını söyledi.

Eve geldiklerinde eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini gördüklerini ifade eden Temir, yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.

Sağanak nedeniyle oluşan su birikintileri zaman zaman ulaşımda da aksamaya neden oldu. Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde çalışma yaptı.

Adıyaman'da sağanak etkili oldu

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:24 Kaynak: AA
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