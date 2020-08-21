Adıyaman'da sağanak etkili oldu - Son Dakika

ADIYAMAN'da, akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.
ADIYAMAN'da, akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.
Akşam saatlerinde başlayan sağanak, kentte etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara girerek kendilerini korumaya çalıştı. Trafikteki sürücüler de su birikintileri nedeniyle hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı.
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22.08.2020 01:40:21. #1.12#
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