Adıyaman'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, yer yer taşkına sebep oldu.

İlçe genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Gölbaşı Tabiat Parkı'na dereden gelen sular, kilit taşlarına zarar verdi, aydınlatma direklerini devirdi. İlçede bazı ağaçlar devrildi, bazı araçlar zarar gördü.

Gölbaşı Belediyesi ekipleri, yağışların durmasıyla tadilat çalışmalarına başladı.