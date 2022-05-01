Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı (3) - Son Dakika
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Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı (3)

01.05.2022 17:38

Adıyaman'da sağanağın ardından biriken su nedeniyle bazı araçlar zarar gördü, okulda mahsur kaldığı belirtilen iki kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Adıyaman'da sağanağın ardından biriken su nedeniyle bazı araçlar zarar gördü, okulda mahsur kaldığı belirtilen iki kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kapcami Mahallesi'nde, yağmur suları Mimar Sinan Ortaokulunun bahçesine doldu. Bahçedeki onlarca araç yağmur suları nedeniyle zarar gördü.

Okula gelen Ahmet Arslan, annesi Zeliha ile bir kişinin yağmurdan sığınmak için okula girdiğini ve mahsur kaldığını bildirdi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri söz konusu kişilerin kurtarılması için çalışma başlattı.

Bu sırada okulun bahçesine giren Ahmet Arslan, göbeğini aşan su seviyesinde ilerleyerek okula girdi. Arslan, AA muhabirine, "Annemle komşumuz olan kadına ulaştım. Okulun arka bahçesindelerdi. Merdiven yardımıyla okulun dışına çıkardım. Şu an durumları iyi." diye konuştu.

Anne Zeliha Aslan da yağmurun az yağdığını, komşusuyla güzel havada yürüyüş yapmak için evden çıktığını belirterek "Yağmur çok olunca biz de okulun içine kaçtık. İçerde kalınca oğlumu aradım, o da geldi bizi kurtardı. Buna da çok şükür." dedi.

Annesinin anlattıkları karşısında duygulanarak ağlayan Ahmet Arslan'ı gören anne-oğul, sarılarak sevinç gözyaşı döktü.

Öte yandan okulun bahçesindeki yağmur sularının da tahliyesine başlandı. Tahliye işlemi sürerken okulda araçları kalan

vatandaşlar da halat yardımıyla otomobillerini kurtarmaya çalıştı.

Belediye Başkanı Kılınç'ın değerlendirmesi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AA muhabirine, son yılların en yoğun yağışını dakikalar içerisinde aldıklarını söyledi.

Çok şiddetli yağışa bağlı olarak su baskınlarının olduğunu ifade eden Kılınç, şöyle konuştu:

"Ana arterlerimiz açık ama maalesef dere yataklarındaki sorun sürüyor. Hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Şu an 20 kadar araç sular altında. İlk dakikadan itibaren ekiplerimiz çalışıyor. Her yerde yoğun bir yağış olunca ekiplerimiz her yere yetişmeye çalışıyor. Yeni bir yağış olmazsa hızlı bir şekilde sorunları gidermiş olacağız."

Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı (3)
Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı (3)
Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı (3)
Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı (3)
Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı (3)

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı (3) - Son Dakika


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