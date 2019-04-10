Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Sağanak Sele Neden Oldu

Adıyaman'da Sağanak Sele Neden Oldu

1 saat önce

ADIYAMAN'da etkili olan sağanak sele neden oldu.

Adıyaman'da Sağanak Sele Neden Oldu, System.String[]
ADIYAMAN'da etkili olan sağanak sele neden oldu. Yolların göle döndüğü kentte araçlar yolda mahsur kaldı, çok sayıda ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını da su bastı.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden sağanak sele neden oldu. Cadde ve sokaklarda araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, rögarlardan taşan yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı. Adıyaman- Gölbaşı karayolundaki Eğir Çayı köprüsünde yükselen su nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Belediye ekiplerinin su tahliyesi devam ediyor.

FOTOGRAFLI - Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:42 Kaynak: DHA
Adıyaman, Güncel
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