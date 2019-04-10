Adıyaman'da Sağanak Sele Neden Oldu
1 saat önce
ADIYAMAN'da etkili olan sağanak sele neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:42 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da etkili olan sağanak sele neden oldu. Yolların göle döndüğü kentte araçlar yolda mahsur kaldı, çok sayıda ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını da su bastı.
Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden sağanak sele neden oldu. Cadde ve sokaklarda araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Adıyaman
Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri, rögarlardan taşan yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı. Adıyaman- Gölbaşı
karayolundaki Eğir Çayı köprüsünde yükselen su nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Belediye ekiplerinin su tahliyesi devam ediyor.
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