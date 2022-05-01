Adıyaman'da sağanak yağmur (2) - Son Dakika

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ, 1891 EV VE İŞYERİNİ SU BASTI

Adıyaman'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Atatürk Bulvarı üzerinde su birikintileri göle dönerken araçlar suya gömüldü, içindekiler mahsur kaldı. Sağanak nedeniyle yağmur suyu altında kalan araçlar, ihbarla bölgeye gelen itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Bölgeye gelen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ekiplerin çalışmalarını inceledi.Yağmur nedeniyle kentte 1891 ev ve işyeri de sular altında kaldı. Adıyaman Belediyesi ekipleri tarafından çalışmalar devam ederken, şu ana kadar 1684 ev ve işyerindeki suların tahliye edildiği belirtildi.