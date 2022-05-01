Adıyaman'da sağanak yağmur (2) - Son Dakika
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Adıyaman'da sağanak yağmur (2)

01.05.2022 21:29
Adıyaman'da sağanak yağmur (2)

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ, 1891 EV VE İŞYERİNİ SU BASTIAdıyaman'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Atatürk Bulvarı üzerinde su birikintileri göle dönerken araçlar suya gömüldü, içindekiler mahsur kaldı.

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ, 1891 EV VE İŞYERİNİ SU BASTI

Adıyaman'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Atatürk Bulvarı üzerinde su birikintileri göle dönerken araçlar suya gömüldü, içindekiler mahsur kaldı. Sağanak nedeniyle yağmur suyu altında kalan araçlar, ihbarla bölgeye gelen itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Bölgeye gelen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ekiplerin çalışmalarını inceledi.Yağmur nedeniyle kentte 1891 ev ve işyeri de sular altında kaldı. Adıyaman Belediyesi ekipleri tarafından çalışmalar devam ederken, şu ana kadar 1684 ev ve işyerindeki suların tahliye edildiği belirtildi.


Adıyaman'da sağanak yağmur (2)
Adıyaman'da sağanak yağmur (2)
Adıyaman'da sağanak yağmur (2)
Adıyaman'da sağanak yağmur (2)
Adıyaman'da sağanak yağmur (2)
Adıyaman'da sağanak yağmur (2)
Adıyaman'da sağanak yağmur (2)
Adıyaman'da sağanak yağmur (2)
Adıyaman'da sağanak yağmur (2)
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Atatürk Bulvarı, Adıyaman, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da sağanak yağmur (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da sağanak yağmur (2) - Son Dakika
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