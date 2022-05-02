ADIYAMAN'DA SAĞANAKLA SUYA GÖMÜLEN 40 ARAÇ KURTARILDI - Son Dakika
Üye Girişi

ADIYAMAN'DA SAĞANAKLA SUYA GÖMÜLEN 40 ARAÇ KURTARILDI

02.05.2022 14:51

ADIYAMAN Valisi Mahmut Çuhadar, sağanak nedeniyle kentteki 1891 ev ve iş yerini su bastığını açıkladı.

ADIYAMAN Valisi Mahmut Çuhadar, sağanak nedeniyle kentteki 1891 ev ve iş yerini su bastığını açıkladı. Gece boyunca su tahliyesi çalışmasının yapıldığını belirten Vali Çuhadar, bir okul bahçesinde suya gömülen 40 aracın da kurtarıldığını söyledi.

Kentte dün bütün gün süren sağanak, birçok noktada sel ve su baskınlarına yol açtı. Gölete dönen yollarda çok sayıda araç sulara gömüldü, ev ve iş yerlerini de su bastı. Bir okulun bahçesinde de su gömülen 40 araç, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. Belediye ekipleri ayrıca sabaha kadar su tahliyesi yaptı. Ekipler, su dolan 1891 ev ve iş yerini temizledi.

'CAN KAYBIMIZ VE YARALIMIZ YOK'

Şiddetli yağışın ardından hayatın normale döndüğünü açıklayan Vali Mahmut Çuhadar, "Aşırı yağışlar nedeniyle ilimiz merkezdeki bir okulun bahçesinde park halindeki 40 araç, su altında kaldı. Belediye ve AFAD ekiplerimizin çalışmalarıyla okulun bahçesindeki su boşaltılarak, araçlar çıkarılmıştır. Yoğun yağış sonrası can kaybı ve yaralı vatandaşımızın olmaması en büyük tesellimizdir. Yine şiddetli sağanak ve dolu yağışı, bazı köylerimizdeki yollarda hasara neden oldu. Kent merkezi ve ilçelerimizde yağış nedeniyle oluşan hasar, ekiplerimizin çalışmasıyla giderilmiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi.

ADIYAMAN'DA SAĞANAKLA SUYA GÖMÜLEN 40 ARAÇ KURTARILDI
ADIYAMAN'DA SAĞANAKLA SUYA GÖMÜLEN 40 ARAÇ KURTARILDI
ADIYAMAN'DA SAĞANAKLA SUYA GÖMÜLEN 40 ARAÇ KURTARILDI
ADIYAMAN'DA SAĞANAKLA SUYA GÖMÜLEN 40 ARAÇ KURTARILDI

YORUMLAR
500
Adıyaman'da sel: Çok sayıda araç sular altında kaldı! Adıyaman'da sel: Çok sayıda araç sular altında kaldı! Ankara Büyükşehir Nallıhan'a Temiz ve Sağlıklı Su Götürdü Ankara Büyükşehir Nallıhan'a Temiz ve Sağlıklı Su Götürdü

Mahmut Çuhadar, Tragger, Sel, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADIYAMAN'DA SAĞANAKLA SUYA GÖMÜLEN 40 ARAÇ KURTARILDI - Son Dakika


Son Dakika
14:32 Ayrılma aşamasında olduğu nişanlısını öldüren kadın, aynı tüfekle intihar etti
14:31 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı! Fotoğrafta bulunan bebeklere özel vurgu yaptı
14:29 Otomobilini benzinle ateşe veren vatandaş yardım tekliflerini "Söndürmeyin" diyerek reddetti
14:01 Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki Kumsal yaşamını yitirdi
14:00 Şaşkınlık yaratan hırsızlık yöntemi! Pis işleri için küçük çocuğu böyle kullandılar
13:58 Apartman boşluğuna düşen hırsız kendini dövmeye başladı!
13:57 Bakan Bilgin, milyonları hayal kırıklığına uğrattı! "1 Mayıs'ta emekliye ek zammı açıklayacağım" sözlerinin altı boşmuş
13:06 İki gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Erva geri döndü, Fatma'yı arama çalışmaları devam ediyor
13:05 Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan seslendi! Askıda fatura çağrısında bulundu
13:00 Babacan'dan 6'lı masa hakkında dikkat çeken açıklama: 6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor, vatandaş bize güvenir mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 14:59:27. #1.12#
SON DAKİKA: ADIYAMAN'DA SAĞANAKLA SUYA GÖMÜLEN 40 ARAÇ KURTARILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement