Adıyaman'da sağanakta hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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Adıyaman'da sağanakta hayatı olumsuz etkiledi
7 saat önce
Adıyaman'da etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Adıyaman'da etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte etkisini gösteren şiddetli yağış sonucu Musalla Mahallesi'nde kerpiç bir evin duvarı yıkıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken, evde boşaltıldı. Belediyesi ekiplerince tahliyesi yapılan evin yıkımı gerçekleştirdi.
Öte yandan, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:00 Kaynak: AA
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