Adıyaman'da sağlık çalışanlarına moral desteği - Son Dakika

Adıyaman'da sağlık çalışanlarına moral desteği

05.01.2021 12:27
Adıyaman'da sağlık çalışanlarına moral desteği, System.String[]

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) tarafından pandemi sürecinde Covid-19 servislerinde görev yapan tüm yardımcı sağlık personeline moral desteğinde bulunmak için hediye dağıtıldı.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) tarafından pandemi sürecinde Covid-19 servislerinde görev yapan tüm yardımcı sağlık personeline moral desteğinde bulunmak için hediye dağıtıldı.

Psikiyatri uzmanı Dr. Sema Sağlam öncülüğünde TRSM çalışanları ve gönüllü öğretmenler birlikte 20 günlük bir çalışma süresi sonucunda tamamen el işçiliği ile yapılan 400 adet ahşap anahtarlık panoları dağıtıma hazır hale getirdi.

2021 yılının ilk haftasında Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde görev yapan tüm yardımcı sağlık personeline, hazırlanan hediyeler takdim edildi. Dağıtım esnasında duygusal anlar yaşandı. Bu süreçte zorlu günler geçiren korona virüs servisindeki personelin bir nebze de olsa moral bulmasına vesile oldu. - ADIYAMAN

Adıyaman'da sağlık çalışanlarına moral desteği
Adıyaman'da sağlık çalışanlarına moral desteği
Adıyaman'da sağlık çalışanlarına moral desteği
Adıyaman'da sağlık çalışanlarına moral desteği

Adıyaman Üniversitesi, Araştırma Hastanesi, Koronavirüs, toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da sağlık çalışanlarına moral desteği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. İlhan Başgöz, ambulans uçakla ABD'den Türkiye'ye getirildi Ağaç kovuğuna gizlenmiş el bombası ele geçirildi İstanbul'da 6 ilçede yapılacak 30 saatlik su kesintisi bu akşam 21.00 itibarıyla başlıyor Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi: Koronavirüs aşıları randevu ile yapılacak İtalyan Benevento, Hataysporlu Gökhan Karadeniz'e talip oldu Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı Satın almak için geldiği arabayı test sürüşü sırasında çaldı 2020'de ne kadar alıyordu, 2021'de ne kadar alacak? İşte memur ve emeklinin zamlı maaş tutarları
Asgari ücret, memur ve emeklinin ardından gözler özel sektör zammında! Masada iki farklı oran var Asgari ücret, memur ve emeklinin ardından gözler özel sektör zammında! Masada iki farklı oran var         
12:28
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 462,5 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 462,5 liradan işlem görüyor         
11:57
Son dakika! Bakan Pekcan: 2020'de ihracatta tarihi bir rekor kırdık Son dakika! Bakan Pekcan: 2020'de ihracatta tarihi bir rekor kırdık         
11:49
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün hesaplarda olacak İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
11:42
Türkücü Berdan Mardini'yi dolandırmaya çalışan kişi futbolcu çıktı Türkücü Berdan Mardini'yi dolandırmaya çalışan kişi futbolcu çıktı         
11:11
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Babalarının annelerini öldürmesine tanık olan çocuklar, akrabalarını arayıp haber vermiş Babalarının annelerini öldürmesine tanık olan çocuklar, akrabalarını arayıp haber vermiş         
11:00
26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları 26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları "Ailelerinize söylerseniz evlerinizdeki cihazlardan sizi görürüm" diyerek korkutmuş         
10:03
Hastane eczacısı, güvenli olmadığını düşündüğü için 500 dozdan fazla korona aşısını sabote etti Hastane eczacısı, güvenli olmadığını düşündüğü için 500 dozdan fazla korona aşısını sabote etti         
09:29
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var         
08:30
İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı         
07:58
Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin         
23:14
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı         
21:51
TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak         
20:48
Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden "ay yıldız" figürü çıktı         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 12:43:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da sağlık çalışanlarına moral desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei