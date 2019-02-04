Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Sahte Banknot Ele Geçirildi

Adıyaman'da Sahte Banknot Ele Geçirildi

1 saat önce

Adıyaman'da polis ekipleri bir büfeye sahte banknot veren şahıslar, 4 bin 400 TL sahte banknot ile yakalandı.

Adıyaman'da Sahte Banknot Ele Geçirildi, System.String[]
Adıyaman'da polis ekipleri bir büfeye sahte banknot veren şahıslar, 4 bin 400 TL sahte banknot ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkezde bulunan tekel büfeye sahte para verildiği ihbarı üzerine Yunus polis ekipleri kısa sürede olay yerine giderek 1 şahsı 4 bin 400 TL sahte para ile birlikte yakaladı.

Şüpheli şahıs Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde yapılan sorgulamasının ardından yapılan çalışmalarda olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 kişi daha yakalandı. Gözaltına alının 3 şahıstan 2'sinin sorgulaması sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:15 Kaynak: İHA

Polis, Adıyaman, 3. Sayfa
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