Adıyaman'da Sahte Banknot Ele Geçirildi
1 saat önce
Adıyaman'da polis ekipleri bir büfeye sahte banknot veren şahıslar, 4 bin 400 TL sahte banknot ile yakalandı.
Adıyaman
'da polis ekipleri bir büfeye sahte banknot veren şahıslar, 4 bin 400 TL sahte banknot ile yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkezde bulunan tekel büfeye sahte para verildiği ihbarı üzerine Yunus polis ekipleri kısa sürede olay yerine giderek 1 şahsı 4 bin 400 TL sahte para ile birlikte yakaladı.
Şüpheli şahıs Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde yapılan sorgulamasının ardından yapılan çalışmalarda olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 kişi daha yakalandı. Gözaltına alının 3 şahıstan 2'sinin sorgulaması sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:15 Kaynak: İHA
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